Avec 49% des votes, Alexis a remporté la 12e saison de "Secret Story" mardi sur TF1. Le footballeur professionnel a surpassé Lou, Léo et Maxence. Âgé de 27 ans, le jeune homme a prévu de gâter sa famille avec les 100.000 euros qu'il a empochés.

Il ne s'y attendait pas. Après deux mois de stratégies et de jeu, Alexis a remporté la 12ᵉ saison de "Secret Story" ce mardi 18 juin sur TF1. Le candidat a récolté 49% des votes des téléspectateurs, devant Lou (41%), Léo (7%) et Maxence (3%). "Je suis très heureux. J’ai gagné Secret Story 2024, mais c’était vraiment pour mes amis dans la Maison, pour mon père, pour ma famille, pour les gens qui me soutiennent, les gens des Antilles. J’ai essayé de représenter le Maroc au maximum. J’espère que je les ai tous rendus fiers", a réagi le vainqueur de cette saison que vous pouvez retrouver en intégralité sur TF1+.

"C’est grâce à Zoé que je remporte Secret Story"

Âge de 27 ans, Alexis est gardien de but professionnel en Angleterre. D’origine guadeloupéenne et marocaine, il a été élevé en Alsace par son père. Son secret ? "J’ai été abandonné sur le quai d’une gare à l’âge de 4 ans". Un secret découvert par sa complice de l'aventure Zoé.

Que compte-t-il faire des 100.000 euros qu'il a empochés ? "J’ai prévu de rentrer en Guadeloupe, de rendre fier ma famille et de leur donner un peu d’argent. Et bien entendu, j’avais prévu d’offrir un cadeau à mon père et de lui acheter la voiture de ses rêves. Quant au reste, j’y réfléchirai plus tard", a confié Alexis, qui admet que sa plus belle rencontre dans cette aventure est Zoé.

"Mon plus beau souvenir, c'est quand Zoé est revenue du sas et qu’on s’est fait un câlin. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu’on serait toujours solidaire, que je ne la perdrais jamais dans l’aventure et que j’allais me battre pour qu’elle aille le plus loin possible. C’est grâce à elle aujourd’hui que je remporte Secret Story", a poursuivi le vainqueur de l'émission.