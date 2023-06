"Un miracle qui se répète" : le producteur de HPI revient sur le succès fou de la série de TF1

Pour cette fin de saison, vous avez concocté un vrai cliffhanger !

Oui, je pense que les téléspectateurs vont bugger ! Ce cliffhanger est tellement saisissant, il rebat toutes les cartes et donne de la matière pour la saison 4. On n'en dira pas plus...

Où en êtes-vous de la saison 4, justement ?

L'écriture de la quatrième saison est déjà avancée et le tournage se déroulera cet été. Nous avons envie de continuer à surprendre le public tout en lui donnant le plaisir de retrouver les fondamentaux de la série. Nous allons aussi rendre hommage au genre policier avec des enquêtes fortes, des grandes énigmes et des retournements saisissants.

Audrey Fleurot a dit qu'elle avait peur de faire la saison de trop. Pensez-vous déjà à la fin ?

On y pense bien sûr. La fin, c'est la clé. Et on veut absolument la réussir tout en gardant cette exigence de qualité et d'originalité. On se challenge pour faire à chaque fois la meilleure saison possible. Quant à la fin, évidemment, on s'en parle même si on ne se donne pas de date butoir. Si on sent à un moment que l'envie n'est plus là, qu'il n'y a plus vraiment d'histoires à raconter et qu'on est allé au bout de ce couple fantastique, on mettra un point final. Mais ce sera un point final en forme de feu d'artifice !