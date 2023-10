Anisha Jo, gagnante de la "Star Academy", sortira son premier album en novembre

C'est une nouvelle étape pour Anisha. La grande gagnante de la "Star Academy" sortira son premier album, baptisé "Lumière", le 3 novembre prochain. Une date qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle coïncide avec le lancement de la onzième saison de l'émission qui démarrera le 4 novembre sur TF1 avec de nouveaux élèves et de nouveaux professeurs.

Après les singles Tu rayonnes et Automne, la chanteuse de 23 ans dévoilera les nouveaux titres qu'elle a écrits et composés intégralement en français avec l'aide des auteurs-compositeurs Antoine Graugnard et Jean-Etienne Maillard, mais aussi du chanteur Ycare. Un vrai challenge pour la jeune femme qui, jusqu'ici, écrivait surtout en anglais.