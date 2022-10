"The Voice Kids" : Nolwenn Leroy et Slimane succèdent aux coachs Louane et Julien Doré

On croyait très fort que Gims, super coach lors de la finale samedi dernier, deviendrait officiellement coach de la prochaine saison de "The Voice Kids". Manqué ! ITV Studios France et TF1 ont annoncé ce mardi 11 octobre que Nolwenn Leroy et Slimane succèderaient à Louane et Julien Doré, qui cèdent leurs fauteuils rouges après une année seulement auprès des enfants. Les deux chanteurs partiront en quête de la plus belle voix chez les moins de 16 ans aux côtés de Kendji Girac, qui rempile pour une troisième année, et Patrick Fiori, pilier historique du programme.