Domingo ou Natoo : qui a remporté la finale de "Danse avec les stars d’Internet" ?

TF1 diffusait dans la nuit de vendredi à samedi la finale de "Danse avec les stars d’Internet". Un spin-off du programme qui était jusque-là présenté par Michou sur la plateforme Twitch. Revivez la finale et les meilleurs moments de la soirée sur TF1+.

Ils ont dansé… jusqu’au bout de la nuit ! Après le sixième prime de "Danse avec les stars" vendredi, TF1 a diffusé la finale de "Danse avec les stars d’Internet", le spin-off du programme qui a cartonné sur Twitch avec Michou et Elsa Bois aux commandes. Sur la ligne de départ, six candidats, trois garçons et trois filles, hyper-populaires sur les réseaux, et le même jury composé de Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Chris Marques et la petite nouvelle Mel Charlot.

Après s’être fracturée une côte à l’entraînement, la Youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz avait été contrainte de renoncer à cet ultime prime avec son danseur Jordan Mouillerac. Ce sont donc deux duos qui s’affrontaient pour la victoire : la Youtubeuse Natoo en couple avec Anthony Colette et le streamer Domingo en couple avec Inès Van Damme. Une soirée à revivre en intégralité sur TF1+.

Une battle d'anthologie

Au cours de la soirée, Domingo et Inès Van Damme ont dansé un freestyle sur "Habits-Stay High" de Tove Lo…

DALSI - Sur un freestyle, Domingo et Inès Vandamme - Tove Lo (Habits - Stay high) Source : Danse avec les stars d'internet

Natoo et Anthony Colette ont proposé un freestyle eux aussi sur Nothing Else Matters de Miley Cyrus…

DALSI - Sur un freestyle, Natoo et Anthony Colette - Miley Cyrus (Nothing Else Matters) Source : Danse avec les stars d'internet

Les deux finalistes se sont ensuite livrés une battle d’anthologie…

DALSI - Battle d'anthologie entre Domingo et Natoo Source : Danse avec les stars d'internet

Au terme de la soirée, c’est Domingo qui a été plébsicité par les spectateurs, devenant le premier vainqueur de "Danse avec les stars d’Internet".

DALSI - À qui la victoire finale ? Découvrez le verdict en vidéo Source : Danse avec les stars d'internet

