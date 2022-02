On a vu "The Batman" avec Robert Pattinson… et c’est un petit miracle

Avec un hôte aussi séduisant, on n’a plus qu’une seule envie : partir avec lui en promenade dans les allées sombres de Gotham pour débusquer le petit malin qui terrorise les puissants à coups de pièges diaboliques. En chemin, il va croiser la route d’une jeune femme avec de longues bottes en cuir, et des oreilles de chat sur sa cagoule, une certaine Selina Kyle alias Catwoman qu’incarne Zoë Kravitz avec un mélange détonnant de malice et de sensualité. Son alchimie avec Robert Pattinson est dingue, vous n’imaginez même pas.

Si The Batman captive de bout en bout, alors qu’il dure 3 heures et des poussières, c’est en partie grâce à la qualité de ses interprètes qui parviennent à nous rejouer un refrain connu comme certains chanteurs recyclent un vieux classique pour en faire un tube post-moderne. Mais aussi parce que Matt Reeves, en grand maître du jeu, ne perd jamais le fil d’un scénario qui gagne en densité - et en intensité - au fil des minutes.

Peuplé de freaks réjouissants et de pièges mortels, The Batman a été construit comme un puzzle diabolique qui va permettre au jeune Bruce Wayne d’exorciser ses démons pour sortir de sa peau d'ado vengeur et endosser le costume d'adulte justicier. Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’une suite est déjà en préparation. Et vu le carton qui s’annonce, on en a déjà l’eau à la bouche. Et même des petits frissons derrière la nuque, tiens !