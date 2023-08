"The Blind Side" : le héros du film avec Sandra Bullock poursuit sa famille en justice

"Michael a cru les Tuohy et il a signé là où on lui a dit de signer", peut-on lire dans la plainte dévoilée par People. "Ce qu’il a signé, cependant, et qu’il ignorait jusqu’en février 2023, n’était pas un document d’adoption". L’ancien sportif affirme qu’à ce titre, le couple et ses deux enfants ont gagné 250.000 dollars grâce aux profits réalisés par le film qui a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office, une somme à laquelle s’ajoute un pourcentage sur les rediffusions télé. Et lui, rien du tout.