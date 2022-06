"C’était mon bizutage" : Jensen Ackles nous raconte ses débuts déculottés dans "The Boys"

Car le premier bonheur de The Boys, c’est la surprise. Lancée avec succès à l’été 2019, cette adaptation des comics du même nom a immédiatement séduit public et critique avec son mélange audacieux d’humour savoureux et de violence gore où le sang coule à flot. Pour notre plus grand plaisir. "C’est une série qui fonctionne pour ceux qui aiment et ceux qui détestent les trucs de super-héros. Elle offre tout le plaisir du genre mais elle se montre aussi très critique envers lui et le déconstruit", nous expliquait Eric Kripke il y a deux ans. La saison 3 ne déroge pas à la règle mais "n’est ni plus grande ni meilleure" selon Jensen Ackles.