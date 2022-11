Impressionnante Lady Di, Elizabeth Debicki est le nouveau joyau de "The Crown"

Elle parle de son envie de devenir actrice comme de quelque chose d’"inévitable". "J’ai rapidement compris que ce que j’aimais réellement dans la danse, c’était l’histoire qu’elle racontait", assure-t-elle. Celle qui avait commencé des études de droits décide de tout plaquer pour étudier le théâtre Victorian College of the Arts de Melbourne. Fraîchement diplômée, elle tourne un premier film en 2011. Une comédie intitulée My best men dans laquelle elle partage l’affiche avec la regrettée Olivia Newton-John et Rebel Wilson. Puis, elle auditionne pour son compatriote Baz Luhrmann qui s’apprête à adapter The Great Gatsby.