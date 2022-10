"The Crown" sous le feu des critiques : Jonathan Pryce, l'interprète du prince Philip, défend la série

Il en a assez des critiques. Jonathan Pryce, l'interprète du prince Philip dans la saison 5 de The Crown, a pris la défense de la fiction de Netflix. Le comédien se dit "amèrement déçu" par les "autres artistes" qui ont attaqué la quatrième saison du drame de Netflix. De nombreuses voix se sont en effet élevées pour accuser la fiction de déformer, voire d'inventer les faits. C'est le cas de la comédienne Judi Dench ou encore de l'ancien Premier ministre Sir John Major.

Si Jonathan Pryce a admis auprès de Deadline qu'il comprenait que John Major "exprime son inquiétude parce qu'il était là", il ne comprend pas les attaques de la comédienne qui a remporté un Oscar pour son portrait d'Elizabeth I dans Shakespeare in Love. Dans une interview au Times, Judi Dench avait qualifié la série de "cruellement injuste envers les individus et préjudiciable à l'institution qu'ils représentent". Elle avait demandé qu'un avertissement soit diffusé au début de chaque épisode indiquant que The Crown est un "drame fictif".