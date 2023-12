"The Crown" : les Windsor de Netflix tirent leur révérence entre grandeur et déception

Sept ans après la diffusion du premier épisode, la série royale de Netflix propose ce jeudi 14 décembre les six derniers. Une conclusion au goût d’inachevé pour une fiction qui restera l’une des toutes meilleures produites ces dernières années. Notre avis garanti sans spoilers d’une deuxième partie de saison 6, dont seul l’ultime épisode ne nous a pas été transmis.

Le temps est venu pour The Crown de répondre à une question que Françoise Hardy se pose depuis plus de 50 ans. Comment leur dire adieu ? Eux, les Windsor que Peter Morgan a choisi de réinventer pour Netflix. Six saisons qui ont mis en scène trois générations d’acteurs différents pour dresser un portrait unique de la famille royale britannique. "It hurts to say goodbye", soit "c’est douloureux de dire au revoir", chantait dans la version originale du tube de l’icône française des 60s Vera Lynn, que chérissait Elizabeth II.

William, prince torturé et amoureux transi

En témoigne l’ouverture de la saison 6, épitaphe poétique d’une princesse au destin brisé. Aussi troublants que déchirants, les quatre épisodes choisis pour honorer Lady Di sont suivis ce jeudi 14 décembre par six autres qui viennent conclure définitivement The Crown. Ébranlés par la mort de leur figure la plus populaire, la monarchie britannique et ses membres tentent tant bien que mal de se remettre en marche. Si l’opinion publique réclame littéralement des comptes aux Windsor, elle s’éprend dans le même temps de son héritier du trône.

"The Crown" saison 6 : l'ultime bande-annonce de la série Netflix Source : TF1 Info

"C’était de la folie, comme s’il était une popstar", s’inquiète le prince Charles (Dominic West) dans un épisode tout entier dédié au phénomène de la Willsmania, symbolisé par des ados hurlant à chaque apparition d’un ado qui semble en permanence s’excuser d’être là. Main dans les poches et dos courbé, Ed McVey adopte avec un mimétisme fou les jeunes années du prince William. Mais c’est dans son regard empreint de tristesse que réside toute la puissance de son interprétation. La relation complexe qui l’unit à son père, et par extension à la Couronne, est évoquée avec bien plus de finesse que celle qu’il construit avec la future femme de sa vie.

L'un des plus beaux épisodes de la série

Peut-être est-ce parce que leur histoire est encore trop fraîche dans les esprits, ou qu’elle a déjà eu droit à maintes déclinaisons dans des téléfilms à l’eau de rose. Mais l’amour naissant entre le prince William et Kate Middleton (Meg Bellamy) façon The Crown manque d’un petit supplément d’âme qui donne envie d’y croire, imaginant pour Carole Middleton le même rôle presque détestable auprès de sa fille que celui de Mohamed Al-Fayed avec son fils Dodi et Diana.

"Love is in the air" pour Meg Bellamy et Ed McVey, qui rejouent le coup de foudre de Kate Middleton et du prince William dans la saison 6 de "The Crown". - Netflix

Une déception facilement excusable tant le reste de la saison renoue avec ce qui fait le sel de The Crown depuis le départ. À savoir redonner leur humanité des personnages historiques toujours dans le contrôle. À ce jeu-là, c’est Imelda Staunton qui remporte la partie. En remise en question permanente, son Elizabeth II multiplie les bras de fer politiques et les combats plus personnels. Sans jamais flancher en public. Prête à faire le deuil de sa fonction, elle doit aussi faire celui de sa sœur et de sa mère qui mourront à un mois et demi d’écart en 2002. L’épisode consacré à la princesse Margaret restera l’un des plus beaux de la série, porté par une exceptionnelle partition de Lesley Manville.

Comment leur dire adieu, nous demandions-nous ? The Crown fait le choix d’une introspection pleine de nostalgie pour se séparer de ses Windsor. Comme le besoin de regarder dans le rétroviseur pour mieux aller de l’avant. Découvrir ces derniers épisodes a forcément une saveur particulière quand on repense au fait que la reine, la vraie, n’est plus tant les échos avec le présent sont nombreux.

Son double de fiction terminera sa route par un ultime épisode, le dixième de la saison 6, que Netflix a décidé de ne pas montrer à la presse. Il restera de ce récit royal multirécompensé une plongée fantasmée dans ce qui s’est joué derrière les portes de Buckingham Palace. Un bijou de narration doublé d’un fascinant parfum de scandale qui aura beaucoup fait parler.