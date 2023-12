"The Crown" a cherché "pendant six mois" les Kate et William de sa saison 6

La série royale du géant du streaming se referme le 14 décembre prochain avec ses six ultimes épisodes. Une plongée dans le quotidien des Windsor après la mort de Lady Di qui met notamment en scène la rencontre de l’héritier du trône avec sa future femme au début des années 2000. Robert Sterne, le directeur de casting historique du programme, raconte à TF1info la quête de ce duo tant attendu.

Leurs vies risquent de changer pour de bon. Inconnus du grand public, Meg Bellamy et Ed McVey ont décroché avec The Crown les tous premiers rôles de leurs carrières naissantes. Ce sont sans doute eux que les fans de la série réinventant la vie des Windsor attendent le plus dans cette deuxième partie de la saison 6, qui viendra conclure le phénomène de Netflix le 14 décembre. Les deux acteurs anglais de 21 ans et 24 ans ont été choisis pour incarner Kate Middleton et le prince William au moment-clé de leur rencontre au début des années 2000, alors qu’ils étudiaient à l’université de St Andrews en Écosse.

À l’ère des réseaux sociaux, leur nombre d’abonnés sur Instagram sera le meilleur indicateur de leur soudaine popularité. À une semaine de la mise en ligne des épisodes sur la plateforme américaine, Meg Bellamy compte plus de 15.200 abonnés, Ed McVey plus de 14.700. Robert Sterne, directeur de casting historique de The Crown, dresse pour TF1info les grandes lignes des mois passés à chercher ses deux perles rares.

"Love is in the air" pour Meg Bellamy et Ed McVey, qui rejouent le coup de foudre de Kate Middleton et du prince William dans la saison 6 de "The Crown". - Netflix

Imelda Staunton, qui incarne Elizabeth II depuis la saison 5, nous a dit l’an dernier que son travail d’actrice sur The Crown "consistait à faire ressortir le sang, le cœur et l’âme des personnages. Ça ne sert à rien de faire une imitation". J’imagine qu’en tant que directeur de casting, vous ne partez pas non plus en quête de sosie…

Imelda Staunton a absolument raison. La première règle dans le processus de casting, c’est de s’assurer que personne ne fasse d’imitation. Ce serait une limite pour eux donc nous encourageons les comédiens à ne pas prendre cette voie-là. Sur The Crown, le travail sur la voix et les mouvements vient toujours dans un second temps. Lors des auditions, il s’agit de trouver une certaine dynamique entre l'acteur et le scénario. Une fois les acteurs sélectionnés, ils empruntent ce chemin avec des coachs, puis avec les équipes en charge des costumes, du maquillage et des coiffures. Bien sûr, vous voulez des personnes qui ressemblent aux personnages pour que le public ne se demande pas "Mais qui c’est ça ?". Mais c’est le lien avec le personnage qui prime, plutôt que l’apparence. Nous avons d'ailleurs eu des acteurs qui ne ressemblaient pas du tout à leur personnage…

C’est le cas de Dominic West dans le rôle du prince Charles depuis la saison 5…

Non en effet, idem pour John Lithgow qui jouait Churchill dans les trois premières saisons. Il n’avait absolument rien à voir physiquement avec l’ancien Premier ministre mais il était totalement brillant dans ce rôle. Je pense qu’il en va de même pour Dominic West.

La saison 6 rejoue la rencontre entre le prince William et Kate Middleton. Que recherchiez-vous chez l'acteur qui incarnerait l’héritier du trône encore étudiant au début des années 2000 ?

Nous avions juste besoin de quelqu’un qui puisse répondre à l’écriture donc nous avons fait jouer plusieurs extraits de scène aux postulants. Le personnage de William est celui d’un garçon qui vient de vivre une terrible tragédie et est en train de reprendre sa vie en main pour devenir l’homme qu’il veut être. Et puis c’est aussi un golden boy, un enfant chéri. Quand nous avons rencontré Ed McVey, il rassemblait tout de suite toutes ces qualités.

Meg travaillait à Legoland à Windsor. Elle a répondu à l’annonce postée sur les réseaux sociaux Robert Sterne, directeur de casting de "The Crown"

Ed McVey raconte avoir auditionné huit fois pour The Crown. C’était uniquement pour le rôle du prince William ?

Oh oui, tous les acteurs choisis ont auditionné des tas de fois ! Parfois ils arrivent et sont absolument géniaux. Mais vous pouvez penser que c’est un coup de chance. Vous devez vous assurer qu’ils puissent le refaire, donc vous les mettez à l'épreuve avec différentes parties du script, différents moments où il faut viser juste.

L’an dernier dans le New York Times, vous avez dit avoir mis "une éternité" à trouver la parfaite Diana pour la saison 4, Emma Corrin. Combien de temps a duré la quête de vos Kate et William ?

Une éternité (il rit) ! Parce que nous faisons une recherche approfondie pour nous assurer que nous avons regardé absolument partout. J’ai vraiment cherché ces rôles pendant six mois parce que vous faites face à de parfaits inconnus. Nous ne demandons pas à des jeunes de 16 ans de venir avec une grande expérience d’acteur derrière eux. Qui a une grande expérience à cet âge-là ? Nous faisons très attention à aller au-delà des parcours classiques, comme les écoles d’arts dramatiques. Nous allons aussi dans les lycées et sur les réseaux sociaux, pas uniquement au Royaume-Uni. Des milliers de personnes ont postulé, en Amérique ou en Australie aussi. Vous scannez tout en espérant avoir de la chance et trouver le bon.

Où avez-vous donc repéré Ed McVey et Meg Bellamy ?

Ed venait de quitter son école d’art dramatique ou il avait suivi une formation dans une école dramatique. Je crois qu’il n’avait encore rien fait, ou peut-être une seule pièce de théâtre. Il n’en était qu’à ses débuts, c’est comme ça qu’on l’a trouvé. Quant à Meg, elle travaillait dans le parc à thème Legoland à Windsor, elle était dans un magasin. Elle a répondu à l’annonce postée sur les réseaux sociaux pour le rôle de Kate. Nous demandons aux comédiens d’envoyer une vidéo dans laquelle ils parlent de quelque chose qu’ils aiment faire afin que nous ayons une idée de qui ils sont. Celle de Meg nous a plu dès le départ. Elle a fait du théâtre à l’école et elle attendait de pouvoir s’inscrire dans une école d’art dramatique. C’était une drôle de période, en plein confinement pendant le Covid. Un moment terrible pour les étudiants en art dramatique qui ne pouvaient travailler nulle part.

L'interprète du prince Harry a tenté sa chance... après un pari

Qui avez-vous recruté en premier ?

Nous avons commencé par William, puis Kate mais c’était presque concomitant. Puis, nous avons organisé des lectures pour tester l’alchimie des derniers prétendants. Le choix de Harry est venu ensuite. Luther Ford, qui l’interprète dans la saison 6, était à l’université et il s’est lancé pour répondre à un pari. L’un de ses amis lui a dit : "Tu pourrais jouer Harry parce que tu as la tête de l’emploi. Je te mets au défi de postuler". Il l’a fait et il a été brillant !

Vous souvenez-vous des scènes que Meg Bellamy et Ed McVey ont lu ensemble au moment de tester leur compatibilité ?

Ils en ont fait deux, dont une où ils sont à la bibliothèque. Je me souviens parfaitement de celle-là, Kate et William parlent du voyage commun qu'ils ont fait au même endroit avant d’intégrer l’université. On les a regardés et on s'est dit : "Tout est là".

Lors de vos huit années de casting pour The Crown, quel personnage a été le plus difficile à trouver ?

J’ai tendance à dire que celui de Diana était très important car nous savions l’impact qu’elle allait avoir dans la série, nous avons fait de longues recherches. Mais ça a aussi pris du temps de trouver les jeunes membres de la famille royale, car ce sont de parfaits inconnus.

Luther Ford n'avait tourné que dans un court-métrage avant de postuler pour incarner le prince Harry dans "The Crown", après avoir été mis au défi par un de ses amis. - Netflix

>> The Crown, saison 6 - partie 2 le 14 décembre sur Netflix, partie 1 déjà disponible