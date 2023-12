"The Crown", six épisodes et puis s’en va : ultime bande-annonce pour les Windsor de Netflix

La série royale de Netflix referme définitivement les portes de son palais jeudi 14 décembre avec la mise en ligne de ses tout derniers épisodes. Six chapitres qui suivent ceux très émouvants consacrés au décès de la princesse Diana.

Ils posent pour un portrait de famille dont beaucoup disparaîtront peu après. Les Windsor de Netflix repartent pour un dernier tour de carrosse pour la conclusion tant attendue de The Crown, la série qui réimagine la vie de la famille royale britannique. "Il est temps désormais", prévient la bande-annonce de la suite de la saison 6 qui trouve le clan en fâcheuse posture. Le Royaume-Uni prend ses distances avec sa monarchie qu’elle juge détachée des problématiques du peuple et trop coûteuse pour ses concitoyens.

Marquée par la disparition de sa rebelle Lady Di, remarquablement contée dans les quatre épisodes précédents, la famille royale voit aussi grandir son héritier. La deuxième partie de la saison 6 sera l’occasion de découvrir le prince William à l’âge adulte qui, alors qu’il étudie l’histoire des arts à St Andrew en Écosse, va rencontrer celle qui deviendra sa princesse de Galles. Les photos promotionnelles partagées par Netflix teasent déjà l’interprétation façon The Crown d’un défilé clé dans l’histoire du couple. Il se murmure que c’est à ce moment précis que le jeune homme aurait eu le coup de foudre pour Kate Middleton.

Les amoureux princiers seront interprétés par les jeunes Ed McVey et Meg Bellamy, qui feront leurs débuts à l’écran. Claire Foy, Elizabeth II dans les deux premières saisons, fera elle son retour à en croire la bande-annonce de la série créée par Peter Morgan qui prendra fin avec l'année 2005. L’occasion d’imaginer que les six épisodes restants rendront un ultime hommage à la souveraine décédée à l’âge de 96 ans en septembre 2022. Six chapitres que les spectateurs seraient bien avisés de déguster lentement. Car après, il n’y en aura plus d’autres.