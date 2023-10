Lady Di, sa mort et ses conséquences : "The Crown" préserve le mystère sur son ultime saison

Les flashs crépitent sans discontinuer dans cet aperçu qui voit la jeune femme entrer dans la Mercedes devant le Ritz à Paris ce jour funeste. Alors que résonne une reprise de "Mad World" de Tears for Fears, les poils se hérissent quand le téléphone sonne et que les lumières de Balmoral s’allument les unes après les autres. C’est là, dans leur château écossais, que logeaient Elizabeth II et ses petits-enfants William et Harry au moment du drame. "Ce sera le plus grand évènement qu’aucun de nous ait jamais vécu", prévient le prince Charles incarné par Dominic West, insistant pour que sa mère, jouée par Imelda Staunton depuis la déchirante saison 5, réagisse publiquement. L’absence de communication officielle de la souveraine au sujet de la mort de son ex-belle-fille a été très vivement critiquée par l’opinion publique à l'époque.