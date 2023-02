George Clooney planche sur le remake américain du "Bureau des Légendes"

George Clooney, récemment vu dans Ticket to Paradise aux côtés de Julia Roberts, sera également un des coproducteurs de la série aux États-Unis. "On ne pouvait rêver plus belle affiche que George Clooney et Showtime pour la version nord-américaine du Bureau des Légendes", a réagi Guillaume Pommier, le responsable de Federation dans ce communiqué.

"La passion et l'ambition que nous partageons avec eux pour cette série incroyable, associée à la force de frappe de Showtime va faire des miracles pour amener The Department au public international", poursuit-il. Aucune indication n'a été donnée sur la distribution américaine.