"The Dropout" sur Disney+ : la folle histoire vraie de la "serial fraudeuse" qui a berné l’Amérique

"C’est comme l’histoire d’un outsider. Vous voulez le voir réussir, en particulier si c’est une femme comme Elizabeth Holmes, très charismatique, passionnée, intelligente, impatiente et qui sait parler aux gens", commente pour nous l’actrice Amanda Seyfried, troublante de vérité dans la peau de cette anti-héroïne. La star de Mamma Mia "a regardé en boucle" la dizaine heure d’images d’archives qu’elle avait à disposition.

"Quand vous faites ça, vous finissez par absorber la gestuelle de l’autre. Elizabeth a une gestuelle très spécifique, certains gestes étaient naturels et d’autres très délibérés", explique-t-elle. Comme ses hochements de tête permanents ou cette voix que la fondatrice de Theranos a forcé pour la rendre plus grave et gagner en autorité. Celle d’Amanda Seyfried devient de plus en plus méconnaissable au fil des épisodes qui s’ouvre sur une jeune héroïne encore fragile. "Il fallait aussi la montrer quand elle n’était pas si confiante, avant qu’elle ne devienne un leader. Je me suis inspirée de l’adolescente que j’étais à 13 ans. Je me tenais mal, j’avais l’impression que personne ne voulait m’écouter", détaille la comédienne.