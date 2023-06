La billetterie des concerts français de Taylor Swift donne déjà des sueurs froides à ses fans

"Il y a une équation sur laquelle on a très peu de poids et qui est inéluctable, c’est l’offre et la demande. On ne peut pas agrandir les capacités des salles", nous expliquait Angelo Gopee, patron de Live Nation France, après la mise en vente des concerts de Beyoncé. "C’est compliqué, aléatoire et frustrant. Mais ça fait partie du charme des concerts", souriait-il au bout du fil. Les tickets pour Taylor Swift, dont les prix n'ont pas encore été communiqués, seront limités à quatre par ville et par acheteur. Alors pour maximiser leurs chances, certains s’inscrivent pour l’intégralité des 26 dates en Europe. La demande est telle que nombreux sont ceux à s'être retrouvés dans une file d'attente virtuelle rien que pour s'inscrire à la mailing list qui, potentiellement, ouvrira l'accès à la billetterie. De mémoire, on n'avait encore jamais vu ça en France.