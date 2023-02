Après les scandales, le sulfureux Ezra Miller de retour dans la bande-annonce de "The Flash"

Le Super Bowl, c’est l’événement sportif de l’année aux États-Unis. Un concert événement à la mi-temps, assuré ce dimanche avec brio par la revenante Rihanna. Et une ribambelle de bandes-annonces de blockbusters, diffusées durant les couteux écrans publicitaires. Si les fans avaient déjà eu un avant-goût de Fast X, Indiana Jones 5 et autre Scream 6 sur les réseaux sociaux, le vrai trailer "exclusif" c’était celui de The Flash. Et il était attendu à plus d’un titre…

The Flash, alias Barry Allen, c’est ce superhéros de l’écurie DC Comics, doté d’une vitesse supersonique après avoir été frappé par la foudre. Depuis 2016, il est apparu à trois reprises sous les traits d’Ezra Miller dans les films de la Justice League version Zack Snyder avant que la Warner décide de lui consacrer un blockbuster rien qu’à lui. Annoncé à l’été 2019, il a été tourné courant 2021 et sa sortie a été repoussée à plusieurs reprises à cause de la pandémie. Sauf qu’entre temps, un autre "pépin" est venu contrarier les plans du studio.