"The Gilded Age" sur OCS : le créateur de "Downton Abbey" s’exporte à New York avec brio

Le premier épisode a tout d’un film. D’une durée de 1h20, il prend le temps de présenter ses nombreux personnages et ses intrigues entremêlées. D’un début de romance à une âpre bataille sur la construction d’une gare en plein New York. Sans jamais perdre son spectateur. The Gilded Age joue sur un choc des cultures permanent. Entre les anciens et les nouveaux riches, entre les propriétaires et leurs employés, entre les Blancs et les Noirs. Les décors sont d’une beauté folle, les somptueux costumes donneraient presque envie de se mettre à la couture.