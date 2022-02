"The Gray Man", "Blonde", "Loin du périph" : 15 films à voir sur Netflix en 2022

L'excitation est maximale. Parce que ce n'est pas tous les jours que les réalisateurs du film le plus rentable de l'histoire rencontrent les acteurs les plus bankables du moment. Anthony et Joe Russo adaptent la série littéraire The Gray Man de Mark Greaney et signent le film le plus cher de Netflix. "Lorsque le mercenaire le plus redoutable de la CIA, dont nul ne connaît l’identité, découvre par hasard que l’agence dissimule de terribles secrets, un ancien collègue psychopathe met sa tête à prix. S’engage alors une chasse à l’homme à travers la planète menée par des tueurs à gages de toutes nationalités", prévient le synopsis. Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas (encore elle !), et le héros de Bridgerton Regé-Jean Page feront tout pour donner des sueurs froides aux abonnés.