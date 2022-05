Dans son nouveau clip, le rappeur Kendrick Lamar se métamorphose grâce à la technologie du deepfake

C’est une technologie qui fascine, pour le meilleur et pour le pire. Le deepfake, qui permet de détourner une image ou une vidéo grâce à l’intelligence artificielle, est au cœur du "The Heart Part. 5", le nouveau clip de la star américaine Kendrick Lamar. Tout commence par une citation énigmatique, "I Am. All Of Us" (Je suis. Chacun de nous), attribuée à Oklama, le personnage que le rappeur incarne sur son nouvel album, Mr Morale & The Big Steppers, disponible ce vendredi.

Le natif de Compton apparaît ensuite sur un simple fond rouge, un bandana autour du coup, le regard hors champ, avant de dégainer une série de punchlines qui dénoncent la violence de sa génération sur un sample du mythique "I Want You" de Marvin Gaye. Surprise : à 1min45, il se change en O.J. Simpson, le célèbre footballeur américain acquitté du meurtre de sa femme dans les années 1990.