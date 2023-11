"The Killer" débarque sur Netflix : alors, il vaut quoi le nouveau Fincher ?

En combinant chaque plan d’une précision chirurgicale avec le travail sonore sophistiqué de Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails, David Fincher installe un sentiment de mouvement perpétuel et place le spectateur sous tension même lorsque le tueur prend sa douche ou patiente dans le hall d'un aéroport. Que les amateurs d’action pure se rassurent : lorsqu’il se décide à faire parler la poudre, ça fait mal. Très très mal.

Au début de sa carrière de cinéaste, David Fincher a dû prouver qu’il était davantage qu’un brillant technicien, lui qui venait du monde du clip et de la publicité. Après avoir dynamité la saga Alien de l’intérieur dans un troisième opus d’une noirceur absolue, il est devenu le champion d’une certaine forme de nihilisme mainstream avec Seven, The Game et Fight Club, voire plus tard The Social Network.