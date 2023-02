"The Last of Us" toujours plus haut, l’épisode 5 avancé à cause du Super Bowl

Le phénomène The Last of Us ne fait sans doute que commencer puisque la série, qui suit les aventures de Joël (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans une Amérique frappée par un terrible virus, a d’ores et déjà été renouvelée pour une saison 2 dont le tournage pourrait avoir lieu dans le courant de l’année. Sauf rebondissement, ses deux vedettes seront de retour, tout comme le duo de showrunners composé de Craig Mazin (Chernobyl) et de Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo.