Quentin Tarantino abandonne "The Movie Critic", qui devait être son dernier film

Quentin Tarantino n'envisage plus de réaliser "The Movie Critic", qui devait être son dernier film en tant que réalisateur. Le long-métrage auquel Brad Pitt aurait dû participer racontait l'histoire d'un petit critique de cinéma dans les années 1970.

Il jette l'éponge. Quentin Tarantino ne tournera finalement pas The Movie Critic, le long-métrage qui devait être son dernier. Comme le révèle Deadline, l'auteur culte de Reservoir Dogs aurait changé d'avis et abandonné la mise en scène de ce projet qui s'annonçait pourtant réjouissant.

D'après le site spécialisé, Quentin Tarantino avait réécrit le scénario du film avant de finalement décider de tout abandonner sans donner de raison particulière. Il plancherait à présent sur un autre projet, qui devrait être son dernier film, comme il l'a annoncé l'année dernière.

Un critique de cinéma méconnu mais doué

The Movie Critic devait se dérouler en 1977 à Los Angeles et raconter l'histoire du critique de cinéma Jim Sheldon, un auteur irrévérencieux et doué qui travaillait pour The Popstar Pages, un magazine porno. Tarantino avait décrit ce personnage comme le "Travis Bickle de la critique cinéma", en référence au héros de Taxi Driver, incarné par De Niro en 1976.

Quentin veut écrire des livres Bret Easton Ellis

Depuis plusieurs années, l’auteur de Pulp Fiction répète qu’il veut s’arrêter à dix films, considérant que les deux volets de Kill Bill n’en forment qu’un seul. Il n'a pas tourné depuis Once Upon a Time… in Hollywood, sorti en 2019. Le film a généré 377 millions de dollars au box-office dans le monde, soit le deuxième plus gros succès de sa carrière.

Quentin Tarantino souhaiterait-il se consacrer exclusivement à la littérature ? "Quentin veut écrire des livres", confiait récemment à TF1Info l’écrivain Bret Easton Ellis, l’un de ses proches. "Il a toujours considéré ses scénarios comme des romans car il n’a jamais suivi la structure classique d’un film en trois actes (…) Je crois que c’est un romancier dans l’âme."