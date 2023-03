"The Night Agent" : les petits secrets de la série d’espionnage qui cartonne sur Netflix

À l’écran, le résultat peut donner l’impression qu’une série entièrement nouvelle vient de commencer sous nos yeux. L’avantage, c’est que le pilote et le deuxième épisode permettent de vraiment développer le couple formé par Peter et Rose. Et de s’y attacher pour de vrai grâce à la performance des comédiens Gabriel Basso et Luciane Buchanan, avec une mention spéciale pour la géniale Hong Chau dans le rôle ambigu de Diane Farr.

Le premier est clairement LA révélation de The Night Agent. Ex-enfant acteur dans Super 8 de J.J. Abrams et la série The Big C, il a pris des centimètres et du muscle. Mais pas seulement. Costaud mais pas indestructible, un brin de mélancolie dans le regard et toujours prévenant avec ces dames, il renouvelle le genre dans un univers où les machos sont légion. Espérons juste qu’ils ne prennent pas trop la confiance d’ici la saison 2.