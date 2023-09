Roman Polanski absent à Venise, son nouveau film reçoit un zéro pointé

Co-financé par la RAI, la télé publique italienne, The Palace sortira le 28 septembre prochain de l'autre côté des Alpes. S’il a été vendu en Espagne, en Israël ou encore en Belgique, le film n'a en revanche pas trouvé de distributeur aux États-Unis, au Royaume-Uni… et en France. "Ces pays doivent respecter les artistes comme le reste du monde", a regretté Luca Barbareschi samedi.

Si d’éventuels acheteurs français attendaient les premiers échos de la Mostra de Venise pour faire une offre, il est possible qu'ils aient rangé leur carnet de chèques pour de bon... Et que The Palace ne sorte jamais chez nous. "C'est un ratage monumental", estime Etienne Sorin du Figaro pour qui "Roman Polanski n'est pas n'importe qui, mais il n'est plus le cinéaste qu'il a été".