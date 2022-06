"The Royals" : la famille royale trash de Netflix qui éclipse les Windsor

La mort de son fils ainé, le prince héritier Robert, vient d’emblée rebattre les cartes d’une famille dysfonctionnelle au possible et marquée par les luttes de pouvoir. Le prince Liam, amoureux d’une roturière, va être contraint de remettre sa vie sur le droit chemin pour se préparer à monter sur le trône le moment venu. Sa jumelle Eleanor a elle choisi sa propre voie, préférant l’alcool et la drogue au respect du protocole. Plaisir coupable ultime, The Royals enchaîne les rebondissements invraisemblables dans des décors luxueux. Mais n’est-ce que pas ce qu’on est en droit d’attendre d’une série où le too much est roi et la débauche est reine ?