"Désolé, j’y arrive pas" : Dame perd ses moyens mais se qualifie pour les directs de "The Voice"

"Ce qui est déstabilisant, c’est que vous êtes tous les deux extrêmement fragiles. C’est charmant mais c’est aussi négatif. Une fois ça va, mais si ça se passe chaque fois… Il faut trouver une solution, et ce n’est que possible que si on est complètement en équilibre avec le style, le répertoire, la chanson et qu’on sait ce qu’on veut raconter", note-t-il. Et d’ajouter : "C’est là où on se dit : 'Même si quelqu’un cherche à lancer une bière sur moi, je vais continuer'. Vous allez voir dans votre carrière, vous allez probablement recevoir une bière ou une bouteille. Là ça fait peur mais ça fera encore plus peur après".