VIDÉO - The Voice : durant les Cross Battle, Clem va faire pleurer Vianney avec sa reprise de "Mon Vieux"

Face à Clem, on retrouve Los Malunos, l'équipe de quatre talents volés par Amel Bent à Bigflo et Oli lors des Battles. "J'ai eu une vision en vous entendant chanter, en t'entendant chanter particulièrement Chun, et je me suis qu'il y avait peut-être une ouverture. Faire tomber les guitares, sortir de l'Andalousie et aller explorer autre chose. Vous êtes des chanteurs et les chanteurs peuvent tout chanter", avait alors expliqué la coach. Los Malunos feront-ils le poids face à l'émotion de Clem ? Réponse ce samedi à partir de 21h10 sur TF1.