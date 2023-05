"The Voice" : les nouveaux coachs Bigflo et Oli iront en finale sans talent dans leur équipe

"Triste pour nos talents ! Mais jolie aventure humaine ! On pense fort a eux ! Allez leur envoyer du love sur leur réseau", ont réagi Bigflo et Oli sur Twitter. Hanna, Fanchon et Dame n’ont pourtant pas démérité. La première a interprété "Skyfall" d’Adele, la seconde "Diamonds" de Rihanna tandis que le troisième a revisité "Et tu danses avec lui" de C. Jérôme. Des prestations qui n’ont pas convaincu les téléspectateurs. Le public leur a préféré Arslane et Micha dans l’équipe d’Amel Bent, Jérémy Levif dans l’équipe de Vianney ainsi qu’Aurélien dans l’équipe de Zazie.