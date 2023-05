"The Voice" : Jérémy Levif, Fanchon, Micha, Kiona… Ils chanteront en direct pour la demi-finale

Son aventure dans "The Voice Kids" s’est arrêtée lors des battles en saison 6. Fanchon a brillamment mené sa bataille chez les adultes, faisant se disputer les coachs dès son audition à l’aveugle. L’adolescente de 16 ans a gagné son ticket pour les directs de "The Voice" en chantant le tout premier single de Mentissa, "Et bam", ancienne finaliste qui réalise un début de carrière sans faute. Une route que Fanchon se battra pour emprunter.