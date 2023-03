"The Voice" : Clem bouleverse les coachs avec sa reprise de "Popcorn salé"

Elle a vaincu sa timidité pour monter sur la scène de "The Voice". Clem, 20 ans, a choisi de reprendre "Popcorn salé", de Santa, pour se présenter aux auditions à l'aveugle. Étudiante dans le sud de la France, la candidate a toujours baigné dans la musique grâce à son père, batteur dans un groupe. Mais cela ne fait que deux ans qu'elle chante.

Très timide et peu sûre d'elle, Clem est parvenue à éblouir les coachs avec sa voix si particulière, à la fois cassée et aérienne. Complètement sous le charme, Vianney et Zazie se sont retournés dès les premières notes. Ils ont été suivis par Bigflo, Oli et Amel Bent qui n'ont pas voulu laisser filer ce talent.