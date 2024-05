"Un vrai miracle de me retrouver ici" : dans les coulisses de la finale de "The Voice"

La grande finale de "The Voice" est diffusée en direct sur TF1 ce samedi 25 mai. Elle oppose Gabriel Lobao, Alphonse, Baptiste Sartoria, Iris et Shanys, la candidate repêchée par Camille Lellouche. TF1info s'est glissé dans les coulisses des répétitions pour recueillir les impressions des talents...

"Si vous aimez la pop, votez pour moi !" Il flotte comme un air de campagne électorale ce jeudi 23 mai au studio du Lendit. À quelques heures de la finale de "The Voice", les talents répètent pour le grand show en direct de samedi soir sur TF1. "Dimanche, je vais être en dépression. 'The Voice', ça a été quand même été un an de notre vie", nous confie Gabriel Lobao, talent de l’équipe de Mika.

"Moi, c'est l’inverse : j’ai hâte de voir ce que me réserve la suite. C’est un vrai miracle pour moi de me retrouver ici. J’ai fait l'émission sur un coup de tête. Même si je la veux la victoire, j’ai moins de pression car jusqu’ici, tout a été du bonus", estime de son côté Baptiste Sartoria, le protégé de Vianney.

Les talents chanteront un titre composé pour eux

Une chose est sûre : tous les deux sont ravis de dévoiler leur premier titre original. Cette année, la production a décidé de laisser la chance aux candidats d’interpréter une composition écrite spécialement pour eux et à laquelle les coachs ont participé. Seuls les deux talents qualifiés pour la super finale chanteront cet inédit pour espérer décrocher la victoire. Les trois autres le feront lors de l’after.

Pour Baptiste, ça sera "Mon rêve", une puissante balade écrite et composée par Vianney. "C’est un projet clé en main", s’amuse le candidat de 22 ans. "Je suis allé chez Vianney deux ou trois fois pour écouter et enregistrer la chanson. Je suis resté extérieur à tout ce processus, car ça lui appartenait."

Ça peut paraître prétentieux, mais je sais ce que je veux Alphonse

"Moi, je n’ai pas eu cette chance", blague Gabriel. Mika étant en tournée internationale, ce n’est pas son coach qui a composé "Dans ton regard", sa chanson aux sonorités pop, mais Daisy qui a coécrit le tube de Pierre Garnier "Le meilleur de ce qu’on était". "C’est une chance de pouvoir montrer notre personnalité artistique", se réjouit le sosie de Mika âgé de 25 ans. "Je me dis que cette chanson peut marcher, elle est très enivrante, joyeuse, dansante. Elle est parfaite pour l’été qui arrive."

Pendant que Gabriel et Baptiste répondent aux questions des journalistes, Alphonse, le finaliste de l’équipe de Zazie, répète sur scène son morceau baptisé "À tous les coups". Sa coach lui avait initialement composé un autre titre, mais il ne le trouvait pas assez "swing et jazzy". Zazie a donc mis en place une équipe pour répondre aux envies du jeune homme de 17 ans. "Ça peut paraître prétentieux, mais je sais ce que je veux", nous explique le benjamin de la compétition qui admet être "un peu stressé" à l'approche du grand soir.

Je me sens super bien à mon grand étonnement ! Shanys

Shanys, la gagnante de "The Voice, Comeback" repêchée par Camille Lellouche, sera elle aussi sur scène. "Je me sens super bien à mon grand étonnement ! C’est une vraie fierté d’être là. Je me sens à ma place", confie la jeune femme de 23 ans qui se dit fière d’interpréter un titre écrit et composé par sa coach. Une chanson baptisée "C’est pas normal" qui s'adresse à une enfant victime d'un père incestueux.

"On a beaucoup échangé avec Camille. On a parlé des thèmes qu’on voulait aborder dans cette chanson", précise Shanys. "C’est un sujet qui touche énormément de gens et c’est rare que ces personnes se sentent comprises."

Repêchée in extremis après le désistement d'Adnae - qui vient de donner naissance à son premier enfant - en demi-finale, Iris chantera quant à elle "L’Orage", une ballade composée par Olympe Chabert, une jeune artiste qui collabore avec Bigflo et Oli. "Je suis un peu la surprise du chef", s'amuse la chanteuse de 22 ans, très "reconnaissante" d'être en finale, bien qu'un peu stressée. "La vie m'offre un cadeau magnifique, je ne peux qu'en profiter. Adnae me soutient à fond, je le fais pour elle et avec elle."