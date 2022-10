"The Voice Kids" : découvrez le nom des 8 finalistes

C'est le benjamin de la compétition. A 8 ans à peine, Arthur a fait le show sur Kiss You, de One Direction. Son énergie a séduit son coach qui a décidé de l'emmener en finale. À ses côtés, on retrouvera Loghane qui a fait le pari de chanter en anglais en reprenant The Winner takes it all, de Abba. La jeune fille de 15 ans est parvenue à mettre son stress de côté pour offrir une prestation bluffante. "Même dans les moments où elle ne chante pas, elle me bouleverse", admet Julien Doré qui a une fois de plus été touché en plein cœur.