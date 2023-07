"The Voice Kids" : l’audition à l’aveugle de Néo, autiste asperger, nous a émus aux larmes

Face aux coachs, Néo a choisi "SOS d’un Terrien en détresse". "J'ai souvent été en détresse et triste à cause de gens qui me harcelaient et me maltraitaient. Cette chanson pour moi, elle veut tout dire", explique-t-il à Patrick Fiori et Slimane, qui se sont retournés à la toute fin de sa prestation. "Du bien-être et du bien, tu en as fait beaucoup ce soir", le rassure le chanteur corse. De quoi rappeler l'émouvant Clément, lui aussi autiste Asperger qui avait bousculé l'édition adultes de "The Voice" l'an dernier avec son amour du rock.