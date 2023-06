"The Voice Kids" revient le 4 juillet avec Nolwenn Leroy et Slimane pour "une saison à fleur de peau"

L’image fonctionne aussi pour Slimane. Fort de ses expériences de coach dans les éditions adultes et enfants de "The Voice Belgique", le vainqueur de la saison 5 de "The Voice" avait "besoin de rentrer à la maison et de vivre ça avec les équipes qui l’ont vu naître"." Je sais à quel point cette émission change des vies car elle a changé la mienne (…). Je suis un enfant de 'The Voice' et je suis devenu un petit papa de 'The Voice', c’est pas mal aussi", ajoute le père d’une fillette d’un an et demi. "Le papa, il dit oui, il dit non et il explique pourquoi. Le non n’est pas forcément négatif dans une vie, au contraire", souligne-t-il, comparant "The Voice Kids" à un escape game. "Si tu perds, tu t’en fiches. Tu as joué et tu as une belle expérience", poursuit-il.