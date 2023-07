Privée de battles par le Covid l’an dernier, Oriane prend sa revanche dans "The Voice Kids"

"Encore plus déterminée", Oriane s'est présentée à sa deuxième audition à l’aveugle avec une petite boule au ventre. "Je vais essayer de ne pas me louper. J’ai quand même un peu peur, j’espère que Patrick Fiori va se souvenir de moi et qu’il va se retourner", déclare l’adolescente de 15 ans avant d’interpréter "Stop" de Sam Brown. Si Nolwenn Leroy appuie sur son buzzer rouge dès le premier refrain, le chanteur corse attend l’ultime seconde pour la suivre et ne peut qu’être estomaqué en découvrant son ancien talent.