Al.Hy de retour : "Même s’il y a plein de cailloux sur le chemin, je continue à avancer"

La dernière fois qu’on a croisé l’intense Al.Hy, c’était lors de la saison All Stars de The Voice, en 2021. Finaliste malheureuse de la toute première édition du programme de TF1, la chanteuse nordiste n’était pas parvenue à prendre sa revanche, malgré le soutien de Jenifer. On la retrouve aujourd’hui avec Une grande chose, un album superbe où l'on retrouve sa passion de la chanson française, du rock et du jazz. Si son timbre puissant colle toujours le frisson – écoutez en priorité "De la magie" et "Venez me cherchez" - elle n’hésite pas à se confier tout en douceur sur des titres plus intimes comme "Sensible" ou "Berceuse". Les fruits d’années de galère et d’un bonheur retrouvé qu’elle raconte à TF1info.

Comment avez-vous vécu votre élimination précoce de l’édition all-stars de The Voice en 2021 ?

C’était une déception, mais elle s’est révélée nécessaire, ou en tout cas utile. Lorsque l’émission a été diffusée, je savais que j’aurais peu de temps pour m’approprier le dénouement de cette aventure. Alors j'ai travaillé très fort et très vite. Et ça a donné des résultats auxquels je ne m’attendais pas forcément. Des chansons que je n’aurais pas écrites. D’autres que je n’arrivais pas à finir comme "Venez me chercher". J’avais le refrain mais pas les couplets. Ce passage dans "The Voice" a déclenché chez moi un sentiment d’urgence qui m’a permis de livrer plein de confidences qui se retrouvent aujourd’hui sur mon album.