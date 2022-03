"The Voice" : qui sont les talents de l'équipe de Nolwenn Leroy ?

C'est la bonne fée de "The Voice". Coach surprise de cette nouvelle édition, la chanteuse Nolwenn Leroy a peaufiné ce samedi la composition de son équipe composée de talents repêchés. La gagnante de la deuxième saison de la "Star Academy" a en effet suivi les auditions à l'aveugle depuis les coulisses pour récupérer dans le plus grand secret quatre talents qui n’ont pas été retenus par Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine. Et de les qualifier ainsi pour les Battles.

"J'ai toujours été une grande fan des auditions à l'aveugle et, souvent, je me disais que c'était dommage que certains talents ne soient pas sélectionnés", avait expliqué Nolwenn à Télé Loisirs. "Ça pouvait arriver qu'après une journée d'écoute, les coachs laissent passer quelques diamants. Je vais pouvoir réparer leurs erreurs en repêchant quatre talents et en les réintégrant dans l'aventure. J'adore cette idée ! Il y a un côté humain qui me plaît."