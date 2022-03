"The Voice" : Stephen Di Tordo fait son show aux auditions à l'aveugle

"Je ne sais pas ce que donnent mes cheveux, j'ai mis une gelée capillaire à l'ananas". Dès son portrait, il donne le ton. Ce samedi, pour la dernière session des auditions à l'aveugle, les coachs de "The Voice" ont fait la connaissance de Stephen Di Tordo, un candidat dont l'univers décalé n'est pas passé inaperçu.

Passionné de pétanque, ce comédien hyperactif depuis sa tendre enfance a décidé de tenter sa chance dans l'émission pour le plaisir de "performer" en reprenant Come as you are de Nirvana, en version acoustique. Une performance qui a séduit Marc Lavoine et Florent Pagny qui se sont retournés. "Bonsoir Baltard !", a lancé le chanteur taquin, en référence à "Nouvelle Star".