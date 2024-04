"The Voice" : volé par un coach, ce talent ne participera finalement pas aux cross-battles

L’une des règles les plus impitoyables des battles a eu raison d’un des chanteurs de la saison 13, ce samedi 13 avril sur TF1. Tout s’est joué en fin d’émission lorsqu’un coach a décidé de voler un talent dans une autre équipe, chassant de fait celui qu’il avait sauvé la semaine précédente. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

Les cross-battles de "The Voice" se feront sans elle. Ambre Ever y a pourtant cru jusqu’au bout malgré sa défaite en battle. Sa coach Zazie lui avait préféré Alphonse, le sosie vocal de Jacques Brel âgé de 17 ans, après leur reprise en français d’ABBA la semaine passée. L’adolescente de 16 ans avait toutefois été repêchée par Mika, qui avait appliqué la règle du talent volé. Les coachs ont lors de cette étape la possibilité de poursuivre l’aventure avec un chanteur non retenu lors des battles. Mais un seul, pas plus !

Si tu aimes chanter, personne ne va t’arrêter. Crois-moi !" Mika à Ambre Ever

Alors chez tous les talents volés, le même sentiment domine. La joie d’être sélectionné cède rapidement la place au stress de voir un de leurs camarades être sauvé à son tour et les pousser définitivement hors de la compétition. C’est ce qu’a vécu Ambre Ever ce samedi 13 avril, installée dans l’un des quatre fauteuils disposés en bord de plateau. En ballotage, la lycéenne a vu son rêve s’envoler quand Mika a craqué pour Clément, lui aussi de l’équipe de Zazie qui venait de choisir Morpho après leur duel musical sur "Somewhere Only We Know" de Keane.

"Si quelqu’un d’autre arrive, peut-être que ce ne sera pas toi. Mais tu mérites totalement une chance de rester dans l’aventure", l’avait prévenue Mika en la sélectionnant. Forcément très émue, Ambre Ever n’a pu retenir ses larmes après son élimination. Un départ sous les applaudissements, après des mots réconfortants de l’interprète de ""Grace Kelly. "Si tu aimes chanter, personne ne va t’arrêter. Crois-moi !", assure-t-il. La pression est désormais sur les épaules de Clément, qui devra à son tour attendre la troisième soirée de battles pour s’assurer de véritablement rester dans la partie aux côtés de Mika.