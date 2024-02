"The White Lotus" : accusé de soutenir Vladimir Poutine, l'acteur Milos Bikovic viré de la série

L'acteur serbe naturalisé russe Milos Bikovic devait être au générique de la prochaine saison de la série américaine à succès "The White Lotus". Un choix que le gouvernement ukrainien avait dénoncé sur les réseaux, pointant la proximité de l'acteur avec Vladimir Poutine. Évincé par la chaîne HBO ce samedi, le principal intéressé regrette une décision qui "dépasse le domaine de l'art".

Il avait décroché un rôle dans la saison 3 de The White Lotus, la série à succès de HBO. Suite aux protestations du gouvernement ukrainien, l’acteur serbe naturalisé russe Milos Bikovic vient d’être évincé à quelques semaines du tournage prévu en Thaïlande, au printemps prochain.

"HBO, ça ne vous dérange pas de travailler avec une personne qui soutient le génocide et viole le droit international?", s'était offusqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un message posté le 24 janvier sur les réseaux sociaux, vidéo à l’appui.

Après une semaine de silence, la chaîne a finalement tranché. "Nous avons décidé de nous séparer de Milos Bikovic et son rôle sera redistribué", a annoncé ce samedi un porte-parole dans un communiqué, sans donner davantage de précision. Un choix très politique ?

Au Kremlin en printemps dernier

Milos Bikovic, 36 ans, a obtenu la nationalité russe le 24 février 2021, un an avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Trois ans auparavant, il avait été décoré par Vladimir Poutine en 2018 pour sa contribution à la culture de son pays d’adoption où il a tourné de nombreux films.

L’an dernier, il était encore la vedette du film de Kim Shlipekno Le Défi, une superproduction événement tournée en partie à bord de l’ISS, grillant la politesse à un projet similaire de Tom Cruise. Un énorme succès au box-office russe, dont la première a eu lieu au Kremlin en avril dernier.

Après l’annonce de son éviction, le comédien a publié son propre communiqué où il se dit "honoré" d’avoir été choisi pour rejoindre The White Lotus. "Cependant, ma participation n’est pas possible pour des raisons qui dépassent le domaine de l’art et je ne m’inclinerai devant aucun récit qui cherche à compromettre mon intégrité."

Crée par le scénariste Mike White, The White Lotus est une anthologie dont chaque saison met en scène de riches touristes dont les vacances dans une destination de rêve tournent au psychodrame. Les deux premières, tournées à Hawaï et en Italie, ont été primées aux Emmy Awards.

La troisième, qui doit donc se tourner en Thaïlande, réunira notamment Michelle Monaghan, Carrie Coon ou encore l’Autrichien Christian Friedel qu’on peut voir depuis mercredi au cinéma dans le costume du commandant d’Auschwitz dans La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer.