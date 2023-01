Thomas Bangalter va sortir son premier album solo deux ans après la fin de Daft Punk

Une nouvelle aventure pour Thomas Bangalter. Deux ans après la séparation de Daft Punk, le 2 février 2021, l'ex-moitié du duo mondialement connu sortira un album solo de musique orchestrale le 7 avril prochain. Il s'agit du ballet Mythologies, qu'il a composé pour le chorégraphe Angelin Preljocaj, présenté à l'Opéra de Bordeaux l'été dernier.

"'Mythologies' est le premier opus composé par Thomas Bangalter pour un orchestre. Le co-fondateur des Daft Punk y réinvente son rapport à la composition", détaille Warner Music dans son tweet d'annonce. Exit donc la musique électronique qui a fait le succès de Daft Punk - créé avec Guy-Manuel de Homem-Christo en 1993 - et de ses tubes planétaires (Harder, Better, Faster, Stronger ou encore One More Time).