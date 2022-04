"Thor 4" : comment Natalie Portman a repris le pouvoir chez Marvel

Déjà aux manettes de Thor Ragnarok, le fantasque réalisateur Taika Waititi monte sur scène avec ses acteurs Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Il raconte que sur le tournage du précédent Thor, il s’est intéressé à une histoire connexe écrite par Jason Aarons : the Mighty Thor. "C’est incroyable, plein d’amour et de tonnerre. Et il présente pour la première fois un Thor féminin. Il n’y avait qu’une personne pour jouer ce rôle, une seule : Natalie Portman", poursuit-il sous les cris du public. L’actrice arrive alors sur scène et reçoit le fameux marteau des mains du cinéaste néo-zélandais.