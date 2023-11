Pressé de tourner la page du scandale, le chanteur de Rammstein fait un retour discret en solo

Si un sentiment de malaise subsiste en Allemagne, c’est sans doute parce que malgré sa décision de classer l’enquête contre le chanteur, le parquet de Berlin n’a pas non plus acté son innocence. "L'évaluation des preuves disponibles et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes", précisait-il fin juin.

À défaut d’un dépôt de plainte, rien n’interdit donc Till Lindemann, 60 ans, de reprendre ses activités professionnelles, même si ses accusatrices continuent de se faire entendre. Première fan à avoir pris la parole sur Twitter en mai dernier, la jeune Irlandaise Shelby Lynn poste encore régulièrement des appels à témoignages.