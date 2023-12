"Tintin au Congo" republié avec une préface rappelant son contexte colonial

"Tintin au Congo" d'Hergé est ressorti en novembre dans une version inédite. Colorisée, la bande dessinée hérite d'une nouvelle couverture et d'une préface, qui rappelle pour la première fois le contexte colonial de l'histoire. Un ajout qui était demandé depuis longtemps, alors qu'on reprochait au dessin de reproduire des stéréotypes racistes.

"Tintin au Congo", toujours publié, mais recontextualisé. La bande dessinée d'Hergé a été rééditée en novembre dans une version inédite, colorisée, avec une nouvelle couverture et une préface. Ce texte, avant le début de la célèbre aventure, remet dans son contexte colonial cet album, parue en feuilleton en 1930-1931 dans Le Petit Vingtième, et en volume en 1931.

L'album est vendu au sein d'un coffret appelé "Les colorisés", sorti le 1er novembre. Il comprend aussi "Tintin au pays des Soviets" (1930) et "Tintin en Amérique" (1932).

"Raciste, lui ? Il s'en est vigoureusement défendu"

En plus d'ajouter des couleurs à ces trois aventures, les éditions Moulinsart et Casterman ont donc choisi de donner "la genèse de ces récits et leur contexte de publication", comme il est précisé sur le site des éditions. Un ajout demandé de longue date pour l'aventure du célèbre reporter au Congo, colonie belge de 1908 à 1960. Depuis plus d'un demi-siècle, la BD, accusée de faire la gloire au colonialisme, n'a cessé de provoquer la polémique. Il a été notamment reproché à l'album de représenter les personnages noirs de manière caricaturale, voire raciste.

Interrogé à ce propos par le journaliste Numa Sadoul, Hergé s'était défendu en 1975 en assurant : "Je ne connaissais de ce pays que ce que les gens en racontaient (...) Je les ai dessinés, ces Africains, d'après ces critères-là, dans le plus pur esprit paternaliste qui était celui de l'époque".

En ce sens, l'expert de BD Philippe Goddin, choisi pour écrire cette préface, est catégorique. "On a dit qu'Hergé a odieusement caricaturé les Congolais. Raciste, lui ? Il s'en est vigoureusement défendu (...) Il brocarde allègrement tout son monde, Blancs comme Noirs", écrit dans la préface Philippe Goddin, qui préside également l'association Les Amis de Hergé.

Pour Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'imaginaire et de la propagande colonialistes, cette explication reste douteuse. Interrogé par l'AFP, il reconnait l'importance du travail de préface et de réédition, mais critique le texte mis en exergue. "Cette préface est très contestable. Elle nous dit Hergé serait une simple éponge de son époque. C'est léger, c'est faux", estime-t-il. "Hergé a fait un choix politique d'ignorer les sources qui décrivent la violence de la colonisation", ajoute l'historien.

De son côté, le Conseil représentatif des associations noires, collectif français, a salué cette nouvelle préface. "C'est depuis 2007 qu'on se bat pour l'avoir, donc c'est une satisfaction. Le bon sens l'a emporté", a déclaré à l'AFP le fondateur du Cran, Patrick Lozès.