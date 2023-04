Tir mortel d’Alec Baldwin : le tournage du film "Rust" va reprendre cette semaine

À noter que l'ambiance sur les lieux du tournage promet d'être tendue puisque trois membres de l'équipe - le caméraman Ross Addiego, la costumière Doran Curtin et le chef machiniste Reese Price - présents non loin de l'acteur lors de son tir fatal, ont récemment déposé plainte, affirmant notamment souffrir d'anxiété et de symptômes post-traumatiques.