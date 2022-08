Tir mortel d’Alec Baldwin : les premières conclusions de l’enquête du FBI dévoilées

Auteur d’un coup de feu mortel involontaire en visant la directrice de photographie du film, Halyna Hutchins, Alec Baldwin avait déclaré au cours d’une entrevue à ABC qu’il "n’avait pas appuyé sur la gâchette". Mais selon les premiers retours du Federal Bureau of Investigation obtenus par ABC News, l’acteur de 63 ans aurait bien appuyé sur la détente et déclenché le tir mortel.

Comme l’indique le FBI, avec le 45 Colt, utilisé sur le tournage de Rust, il est impossible que l’arme fasse feu sans qu’aucune pression ne soit effectuée sur la gâchette. Avec le chien totalement armé, le revolver "ne pouvait pas être mis à feu sans une pression sur la gâchette alors que les composants internes étaient intacts et fonctionnels", indique le rapport du FBI. Alec Baldwin a longtemps cru utiliser une arme inoffensive et non létale. "On m'a dit qu'on me remettait un revolver vide", avait déclaré l’acteur au cours d’une entrevue.