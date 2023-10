Tir mortel sur le film "Rust" : Alec Baldwin de nouveau inculpé pour homicide involontaire ?

Les procureurs précisent qu’un "grand jury", une commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête aux États-Unis, doit décider dans les deux prochains mois de la nouvelle inculpation ou non de la star. "Il est malheureux qu’une terrible tragédie se soit transformée en procédure mal intentionnée", ont réagi les avocats de la star auprès de People. "Nous répondrons de toute accusation devant les tribunaux".

Le 21 octobre 2021, Alec Baldwin pointait un revolver en direction de la caméra derrière laquelle se trouvaient Halyna Hutchins et Joel Souza, durant la répétition d'une scène. Alors que l’arme devait être chargée à blanc, une balle réelle allait partir, blessant mortellement la première et grièvement le second.

Au cours de plusieurs interventions médiatiques, Alec Baldwin a toujours nié être responsable du tir. "Jamais, je ne pointerais une arme vers quelqu'un en appuyant sur la détente. Jamais", déclarait-il en décembre 2021 sur ABC. Mais des experts en balistique engagés par les procureurs ont conclu qu'il avait forcément dû exercer une pression pour que l'arme se déclenche.