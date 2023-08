Tir mortel sur le film "Rust" : un nouveau rapport accablant pour Alec Baldwin ?

À l’époque, les magistrats Kari Morrissey et Jason Lewis avaient toutefois précisé que leur décision n’exonérait pas la star de 65 ans de toute culpabilité pénale et que de nouvelles poursuites pourraient être engagées à son encontre. Le rapport dévoilé par People va-t-il y contribuer ? C’est possible. "Bien qu’Alec Baldwin ait nié à plusieurs reprises avoir appuyé sur la détente, compte tenu des tests, des constatations et des observations rapportés ici, elle a dû être tirée ou enfoncée suffisamment", peut-on lire notamment.

Ce coup de théâtre intervient alors que le tournage de Rust a repris d’avril à mai dernier afin de mettre en boite les séquences manquantes. Sa date de sortie n’a pas encore été déterminée mais la production laisse entendre qu’elle se fera sur une plateforme, plutôt que sur grand écran. Alec Baldwin a également engagé le réalisateur Rory Kennedy pour tourner un documentaire consacré au drame, avec la participation du mari de la victime.